В сети появился тизер четвертого сезона «Рассказа служанки»

В третьем сезоне рассказывается о восстании служанок против тоталитарного режима Гилеада под предводительством Джун, которая отказалась ради этого от побега в Канаду в финале предыдущего сезона.

В сети появился тизер четвертого сезона сериала-антиутопии «Рассказ служанки». В нем показаны ключевые кадры из предыдущего сезона шоу.

Сериал вернется на экраны в следующем году. Точная дата премьеры на стриминговом сервисе Hulu пока не известна.

«Рассказ служанки» — американский сериал, основанный на одноименном романе канадской писательницы Маргарет Этвуд. В 2017 году по итогам «Эмми» шоу признали лучшей ТВ-драмой, также «Рассказ служанки» получил «Золотой глобус» как лучший сериал. По заявлениям Hulu, «Рассказ служанки» ― самое популярное и прибыльное шоу на платформе.