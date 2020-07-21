Экс-фанатка обвинила в приставаниях лидера «Пошлой Молли»

Пользовательница инстаграма под ником Суф обвинила лидера «Пошлой Молли» Кирилла Бледного в приставаниях и насилии. Судя по ее аккаунту, девушке 19 лет и живет она в Киеве.

Описываемые события произошли несколько лет назад, когда киевлянке было 17 лет. Через некоторое время после концерта Бледный позвал ее гулять, и она согласилась, поскольку «хотела почувствовать себя особенной». Но встреча, по словам Суф, «оставила след» в ее памяти «на всю жизнь».

Девушка намекнула, что лидер «Пошлой Молли» приставал к ней, но не раскрыла подробностей. Она лишь сказала, что вел он себя как мистер Б из романа «Памела» Сэмюэля Ричардсона. Речь идет о дворянине, который преследовал и пытался соблазнить служанку.

«К счастью или к сожалению, все закончилось не так, как в романе, позвонили друзья, и сначала не было возможности ответить, так как телефон, как было сказано, «здесь запрещен», но, когда я смогла поднять трубку, прозвучал вопрос: «Все хорошо?» Ответ был один: «Нет». И больше ничего не успела сказать. Привести в чувства ладонью мне его не удалось, но зато тем же способом в ступор он смог привести меня. Через некоторое время приехало такси, и как ни в чем не бывало он поцеловал меня в лоб и отправил домой», — поделилась девушка.

В качестве доказательств своего рассказа она опубликовала скрины переписки с лидером «Пошлой Молли», где тот зовет ее гулять, и совместные фотографии с музыкантом. Суф отметила, что решила рассказать историю, после того как узнала от несовершеннолетней девочки, что музыкант продолжает вести себя так с поклонницами.