Суд отменил постановление о продлении содержания под стражей полицейским по делу Голунова

Мосгорсуд отменил постановление о продлении содержания под стражей четырем полицейским, обвиняемым по делу Ивану Голунова. Об этом сообщает ТАСС.

«Выслушав мнения сторон, суд решил отменить продление срока содержания под стражей Акбару Сергалиеву, Игорю Ляховцу, Максиму Уметбаеву и Роману Феофанову, отправив материалы по мере пресечения на новое рассмотрение в Басманный суд и оставив обвиняемых под стражей до 2 августа», — огласила решение судья.

Корреспондента отдела расследований «Медузы» Ивана Голунова задержали в июне прошлого года в районе Цветного бульвара. Его обвинили в попытке сбыта наркотиков в крупном размере. Впоследствии несколько экспертиз не обнаружили в биологическом материале журналиста следов наркотиков. На фоне общественного возмущения и митингов дело прекратили в связи с недоказанностью участия Голунова в совершении преступления. Позже выяснилось, что Следственный комитет засекретил абсолютно все материалы уголовного дела.

Изначально сам журналист считал, что дело было сфабриковано из‑за его расследования о ритуальном бизнесе. Оно вышло уже после того, как Голунова освободили из‑под стражи, под заголовком «Кто владеет московскими кладбищами. Как столичный ритуальный рынок заняли ставропольские бизнесмены — и при чем тут ФСБ». Позднее Голунов заявил, что задержание не было связано с материалом про ритуальный бизнес.

СК расследует дело в отношении полицейских, которые задерживали Голунова. По версии следствия, подозреваемые незаконно приобрели и хранили наркотики, которые затем подбросили. Один из задержанных дал признательные показания, заявив, что подкинул наркотики по указанию своего начальника.