Иван Голунов заявил, что его прошлогоднее задержание не связано с материалом про ритуальный бизнес

Журналист «Медузы» Иван Голунов заявил, что его прошлогоднее задержание не связано с расследованием про ритуальный бизнес. Хотя раньше это была основная версия случившегося. Об этом он рассказал в интервью Екатерине Гордеевой.

Голунов говорит, что, когда у него на суде спрашивали, с чем может быть связан его арест, он думал о двух расследованиях: про ритуальный бизнес и про квартирных мошенников. У фигурантов обоих, по его словам, были хорошие связи с полицией. К тому же, и те, и другие давали понять, что им не особо нравится, когда ими интересуются журналисты.

«Как потом выяснилось, заметка о квартирных мошенниках не так заинтересовала коллег, как история про ритуальный бизнес, который традиционно у всех связывается с криминалом», — объяснил он, почему версия про ритуальный бизнес стала популярнее.

Журналист отметил, что ему стали известны некоторые подробности дела, о которых он пока не может говорить: «Я понял, что вся эта история началась еще до того, как я занялся темой ритуального бизнеса. Сейчас идет работа по заказчику этого преступления. Все, что я могу сказать, — это то, что мое задержание не связано с заметкой про ритуальный бизнес».

Однако, по словам Голунова, он не был случайной жертвой: «Не было задачи задержать просто какого‑то человека, журналиста. Была задача — конкретно я. Другой не подошел бы на эту роль».

Ивана Голунова задержали ровно год назад. Ему подкинули наркотики и обвинили в попытке их сбыта. Впоследствии несколько экспертиз не обнаружили следов наркотиков в биологическом материале журналиста, на фоне общественного возмущения и протестов дело прекратили в связи с недоказанностью участия Голунова в совершении преступления.

Против полицейских, задержавших журналиста, возбудили уголовные дела. Один из подозреваемых уже дал признательные показания, заявив, что подкинул наркотики по указанию своего начальника. Однако заказчик пока так и не найден.