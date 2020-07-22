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«Не боимся ни журналистов, ни людей»: врио Хабаровского края Дегтярев провел прямой эфир в Instagram

Федор Кузьмин
Сегодня в 10:48

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев провел прямой эфир в своем инстаграме. Он записал видео во время пешей прогулки по городу до рабочего места.

Глава Хабаровского края отметил «справедливый гнев» местных жителей и пообещал завоевать поддержку хабаровчан «каждодневной работой, открытостью, общением». По мнению Дегтярева, «отношение народа измеряется не митингами, а другими категориями», среди которых врио губернатора указал улыбки на улице.

Дегтярев заявил, что не будет оставлять пост врио губернатора региона, несмотря на то что у его назначения есть противники. Он отметил, что будет работать на этом посту по указанию президента Путина, «а 2021 год покажет». «Куча задач, десять дней край без руководителя. Стопка документов, которая на столе у меня лежит, высотой метр», — заявил врио губернатора Хабаровского края.

Во время прогулки к Дегтяреву подходили прохожие, среди них были корреспонденты местного телеканала, пожаловавшиеся, что их не позвали на встречу с врио губернатора. Дегтярев ответил, что в этом виновата старая пресс-служба, а с журналистами поговорят. «Мы никого не боимся, ни журналистов, ни людей», — сказал он.

Новый глава региона отметил, что соблюдает социальную дистанцию из‑за коронавируса, хоть на видео он и не носит маску. «Почему я без маски? Я соблюдаю социальную дистанцию. Просто, чтобы вы меня слышали, я ее снял», — сказал он.

Президент России Владимир Путин отправил губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в отставку 20 июля. Дегтярев, которого президент назначил временно исполняющим обязанности главы региона, пообещал доложить о состоянии дел в крае через месяц.

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