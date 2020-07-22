«Не боимся ни журналистов, ни людей»: врио Хабаровского края Дегтярев провел прямой эфир в Instagram

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев провел прямой эфир в своем инстаграме. Он записал видео во время пешей прогулки по городу до рабочего места.

Глава Хабаровского края отметил «справедливый гнев» местных жителей и пообещал завоевать поддержку хабаровчан «каждодневной работой, открытостью, общением». По мнению Дегтярева, «отношение народа измеряется не митингами, а другими категориями», среди которых врио губернатора указал улыбки на улице.

Дегтярев заявил, что не будет оставлять пост врио губернатора региона, несмотря на то что у его назначения есть противники. Он отметил, что будет работать на этом посту по указанию президента Путина, «а 2021 год покажет». «Куча задач, десять дней край без руководителя. Стопка документов, которая на столе у меня лежит, высотой метр», — заявил врио губернатора Хабаровского края.