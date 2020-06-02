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Суд отправил шамана Александра Габышева на принудительную госпитализацию

Анастасия Цой
Сегодня в 15:53

Якутский суд удовлетворил иск о принудительной госпитализации шамана Александра Габышева. Срок госпитализации не установлен, пишет «МБХ медиа» со ссылкой на координатора «Правозащиты открытки» Алексея Прянишникова.

Иск подал республиканский психоневрологический диспансер. В нем говорилось, что шаман страдает «переоценкой своей личности». Это якобы подтверждается тем, что он высказывал идеи «навредить правительству и свергнуть Путина, так как тот является демоном и Антихристом» и «призывал к свержению законно избранной власти».

«То есть в качестве обоснования наличия у Александра Габышева расстройства личности указаны его призывы к свержению действующей власти, а также озвученные им намерения изгнать Путина.

В исковом заявлении Якутский психоневрологический диспансер утверждает, что с 12 по 29 мая Габышев проходил добровольное лечение в стационаре диспансера. При этом в том же исковом заявлении описывается, что он доставлен в диспансер сотрудниками полиции, что исключает добровольность его госпитализации», — говорит Прянишников.

О том, как шамана доставили в психиатрическую больницу, мы писали здесь. Ранее тот же диспансер выдал заключение об опасности Габышева для себя и окружающих.

Шамана поддержала мэр Якутска Сардана Авксентьева: она написала пост в инстаграме, в котором назвала ситуацию «избирательной карательностью». «На мой взгляд, сегодня в якутском правосудии может возродиться практика, когда с формулировкой «переоценка личности» любого человека могут направить на принудительное лечение», — заявила Авксентьева.

Габышев известен тем, что он начал поход в Москву для «изгнания Путина». Свое решение шаман объяснял так: «Мне Бог сказал, что Путин — не человек, а демон, и я должен его изгнать. Вот я и иду, чтобы изгнать».

В сентябре прошлого года Габышева задержали на границе Бурятии и Иркутской области и провели психологическую экспертизу, которая признала его невменяемым. В высказываниях шамана нашли призывы к свержению власти и возбудили против него уголовное дело об экстремизме.

В начале декабря шаман второй раз отправился в Москву, однако на третий день похода его задержали и взяли подписку о невыезде. Обвинений против Габышева так и не выдвинули. В январе он объявил о новом походе, который должен был начаться в марте. Его пришлось отложить из‑за коронавируса.

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