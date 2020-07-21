В Минобороны заявили о готовности первой российской вакцины от коронавируса

В России готова первая отечественная вакцина от коронавируса, в создании которой участвовали военные вирусологи вместе с учеными из Национального исследовательтского центра имени Гамалеи. Об этом в интервью «Аргументам и фактам» заявил заместитель министра обороны Руслан Цаликов.

«На момент выписки все без исключения добровольцы, получив иммунитет от коронавируса, чувствовали себя нормально. Таким образом, первая отечественная вакцина от новой коронавирусной инфекции — готова», — констатировал он.

Цаликов отметил, что первая группа добровольцев покинула стационар после сдачи анализов 15 июля, вторая группа закончила участие во второй фазе клинических испытаний 20 июля.

Руководительница Центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета Елена Смолярчук отметила, что пока сложно сказать, как долго будет сохраняться иммунитет от прививки. На этот вопрос, по ее словам, должны ответить ученые после следующей фазы клинических испытаний.

«Если вакцина докажет свою эффективность, будет зарегистрирована, начнутся масштабные крупные пострегистрационные исследования, с вовлечением большого количества людей, которые будут провакцинированы и за которыми будут наблюдать, чтобы ответить на вопрос, как долго сохраняется иммунитет», — сказала она.

Об успешном испытании вакцины в Сеченовском университете стало известно 12 июля. В июне директор НИЦ Гамалеи Александр Гинцбург заявлял, что массовая вакцинация россиян может начаться осенью.