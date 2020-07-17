В Москве начали строить участок Юго-Восточной хорды, против которого выступали активисты

Рядом с московским заводом полиметаллов, где было обнаружено радиационное и токсичное загрязнение, начали строить мост и эстакаду Юго-Восточной хорды. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на директора ГКУ «Управление дорожно-мостового строительства» департамента строительства Москвы Василия Десяткова.

«С правовой точки зрения мы располагаем следующей разрешительной документацией: у меня как у заказчика есть положительное заключение экспертизы за данный участок Юго-Восточной хорды, разыгран тендер и заключен с контракт с компанией-подрядчиком «Мостотрестом», получено разрешение на строительство, подписан акт о приеме очищенной площадки после рекультивации от ФГУП «Радон». Все эти документы позволяют нам начать строительно-монтажные работы, стройплощадка передана подрядчику», — заявил он.

По словам Десяткова, подрядчик «Мостотрест» заключил договор с ФГУП «Радон» о постоянном мониторинге радиационной обстановки в зоне работ на весь период строительства. «Ни один кубометр земли не будет изыматься и вывозиться без соответствующего контроля», — уверил он.

В июле прошлого года корреспондент «Коммерсанта» обнаружил, что на могильнике радиоактивных отходов у Московского завода полиметаллов радиационный фон превышает норму в 50 раз. После этого очаги радиационного загрязнения на участке строительства хорды нашли и специалисты «Гринписа». В Москомархитектуре уверяли, что строительство хорды не затронет ядерный могильник, а в столичной мэрии называли сообщения Гринписа фейком.

В январе 2020 года мэр Москвы Сергей Собянин признал, что в районе строительства магистрали есть незначительные следы загрязнения, которые не мешают появлению трассы. Он пообещал, что на участке будет вестись постоянный радиационный мониторинг, а склон рядом с заводом полиметаллов рекультивируют.

Активисты и местные жители с июля прошлого года борются против строительства участка хорды. Экологи опасаются, что во время работ радиоактивная пыль может попасть в воздух и воду. О 10 месяцах безрезультатной борьбы активистов с мэрией можно прочитать здесь.