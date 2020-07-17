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У приложения для медитации Calm появится собственное шоу на HBO Max

Юлия Онодэра
Сегодня в 3:01

Популярное приложение для медитации и релаксации Calm получит собственное шоу на стриминговом сервисе HBO Max. Об этом пишет TechCrunch.

Первый сезон шоу будет состоять из десяти получасовых эпизодов, в которых известные актеры будут читать истории. В шоу примут участие Махершала Али, Идрис Эльба, Оскар Айзек, Николь Кидман, Зои Кравиц, Киллиан Мерфи, Киану Ривз и Люси Лью.

Эти видео будут предназначены для того, чтобы пользователи смогли поскорее заснуть. Они будут сопровождаться визуальными образами, которые создадут продюсеры документального сериала National Geographic «Неизвестная планета Земля».

«Calm начал свою жизнь как приложение для медитации, но бренд эволюционировал далеко за его пределами. Мы рады впервые вывести на экран волшебство, стоящее за нашими историями сна. Эти видео станут визуальным «Валиумом» и помогут людям расслабиться в напряженные времена», — сказал соучредитель Calm Майкл Эктон Смит.

Ранее в приложении Calm появились аудиосказки, записанные певцом Гарри Стайлзом.

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