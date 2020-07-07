Бывший участник One Direction певец Гарри Стайлз записал аудиосказки для приложения Calm, пишет NME. Их можно будет послушать с 8 июля.

Музыкант прочитает несколько историй под общим названием «Dream with me». Предполагается, что пользователи будут слушать их перед сном, чтобы снять стресс и уснуть.

Помимо Стайлза, аудиорассказы для Calm записали актер Мэтью Макконахи и писатель Стивен Фрай — все они являются поклонниками приложения, созданного для защиты ментального здоровья.

Calm — это мобильное приложение для медитации и релаксации. Оно помогает справиться с депрессией, тревожностью, бессонницей и стрессом.