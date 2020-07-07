перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Alan Carr: Chatty Man/YouTube Kasabian признались, что причиной расставания с Томом Мейганом стало его нападение на бывшую невесту
Kasabian признались, что причиной расставания с Томом Мейганом стало его нападение на бывшую невесту Обновлено в 23:23
Адвокат: журналиста Ивана Сафронова подозревают в передаче секретных данных Чехии 23:05
Режиссер «Папа, сдохни» Кирилл Соколов снимет фильм с Анной Михалковой и Александром Яценко 22:45
Сергей Шнуров стал сопредседателем Партии роста 22:30
Harry Styles/YouTube Гарри Стайлз записал аудиосказки для приложения Calm
Гарри Стайлз записал аудиосказки для приложения Calm 22:03
Суд арестовал Ивана Сафронова на два месяца 21:49
Instagram добавил функцию закрепленных комментариев к постам 21:32
Авиакомпаниям разрешили выдавать ваучеры вместо денег за отмененные билеты 21:27
В Москве задержали более 20 человек, вышедших на пикеты в поддержку журналиста Ивана Сафронова 21:19
Два вице-президента Ubisoft отстранены от работы за домогательства к коллегам 21:04
Kremlin.ru Президент Бразилии заразился коронавирусом. Он выступал против карантина
Президент Бразилии заразился коронавирусом. Он выступал против карантина 20:39
Воздушные шары Project Loon начали распространять сеть 4G. Пока только в Кении 20:25
Задержание Ивана Сафронова, снос Музея индустриальной культуры и другие новости дня 20:02 Дайджест
Правообладатели Ждуна подали в суд на «ВКонтакте» за стикеры с персонажем. Им отказали в иске 18:54
Прокуратура запросила 15 лет колонии строгого режима для историка Юрия Дмитриева 18:33
Delivery Club Курьеры Delivery Club объявили бессрочную забастовку. Им два месяца не платили за работу
Курьеры Delivery Club объявили бессрочную забастовку. Им два месяца не платили за работу Обновлено в 18:20
Венецианский кинофестиваль сократил программу из‑за пандемии 18:17
В Школе культурологии ВШЭ рассказали о давлении со стороны руководства. Несколько человек уволились 18:17
В Москве снесли Музей индустриальной культуры 18:02
Иван Сафронов на допросе отверг свою причастность к госизмене 17:29
Отключить рекламу

Гарри Стайлз записал аудиосказки для приложения Calm

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:03

Бывший участник One Direction певец Гарри Стайлз записал аудиосказки для приложения Calm, пишет NME. Их можно будет послушать с 8 июля.

Музыкант прочитает несколько историй под общим названием «Dream with me». Предполагается, что пользователи будут слушать их перед сном, чтобы снять стресс и уснуть.

Помимо Стайлза, аудиорассказы для Calm записали актер Мэтью Макконахи и писатель Стивен Фрай — все они являются поклонниками приложения, созданного для защиты ментального здоровья.

Calm — это мобильное приложение для медитации и релаксации. Оно помогает справиться с депрессией, тревожностью, бессонницей и стрессом.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
биография
Эскобар
Супруги Хавьер Бардем и Пенелопа Крус разыгрывают сцены из жизни кровавого наркобарона Эскобара
драматический
Баязет (онлайн-трансляция)
Новый спектакль провокатора-интеллектуала Франка Касторфа по текстам Расина и Арто
боевик
Поезд в Пусан
Корейские зомби на железной дороге
драматический
Брак (онлайн-трансляция)
Киберспектакль Семена Александровского о мире, который никогда не будет прежним
биография
Зеленая книга
Приятная драма про дружбу черного пианиста и его белого водителя
трагикомедия
Идеальные незнакомцы
Семеро итальянцев говорят друг другу разоблачительную правду за ужином

Другие материалы по темам

Люди
Гарри Стайлз
Стивен Фрай
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли опечатку? Выделите нужный фрагмент текста и нажмите ctrl + enter
Пользовательское соглашение
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Все права защищены
Для лиц старше 18 лет
Мобильная версия
Ошибка в тексте
Отправить