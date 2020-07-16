На пикетах в поддержку фигурантов дела «Нового величия» задержали 19 человек

У здания ФСБ на Лубянке были задержаны как минимум 19 участников одиночных пикетов в поддержку обвиняемых по делу «Нового величия». Об этом сообщает «МБХ медиа»

В автозак попали обозревательница «Новой газеты» Анна Наринская, организаторка кампании в поддержку «Нового величия» Алина Данилина, координаторка «Открытой России» Мария Кузнецова и пресс-секретарь «Гражданского общества» Егор Ильюшкин.

Задержанных доставили в ОВД «Мещанский». К ним приехал адвокат «ОВД-Инфо» Сергей Тельнов.