На пикетах в поддержку фигурантов дела «Нового величия» задержали 19 человек

У здания ФСБ на Лубянке были задержаны как минимум 19 участников одиночных пикетов в поддержку обвиняемых по делу «Нового величия». Об этом сообщает «МБХ медиа»
В автозак попали обозревательница «Новой газеты» Анна Наринская, организаторка кампании в поддержку «Нового величия» Алина Данилина, координаторка «Открытой России» Мария Кузнецова и пресс-секретарь «Гражданского общества» Егор Ильюшкин.
Задержанных доставили в ОВД «Мещанский». К ним приехал адвокат «ОВД-Инфо» Сергей Тельнов.
Пикеты в поддержку фигурантов дела «Нового величия» начались на Лубянке в 18.00. По подсчетам «Новой газеты», на них собралось около 40 человек.
14 июля в Люблинском районном суде возобновились заседания по делу «Нового величия». Обвинение попросило трем фигурантам реальные сроки от шести до семи с половиной лет, еще четырем — условные от четырех до шести с половиной лет. Подсудимых обвиняют в создании экстремистского сообщества, они свою вину отрицают. Следующее заседание по делу пройдет 21 июля.