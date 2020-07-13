Turkish Airlines начнет летать в Россию с начала августа

С начала следующего месяца крупнейший турецкий авиаперевозчик Turkish Airlines начнет летать в шесть городов России: в Москву (с 1 августа), Петербург (со 2 августа), Казань и Ростов-на-Дону (с 3 августа), Сочи и Краснодар (с 5 августа). Об этом сообщает пресс-служба компании.

В Москву будет летать по четырнадцать рейсов в неделю, в Петербург — по пять, в Ростов-на-Дону — по четыре, в Казань, Сочи и Краснодар — по три.

На чем основаны планы по запуску рейсов в Россию, в сообщении перевозчика не уточняется. Сказано, что полеты возобновятся «в результате кропотливой работы с национальными и международными органами здравоохранения».

Авиасообщение России с другими странами было приостановлено 27 марта из‑за пандемии коронавируса. Ни правительство России, ни Росавиация запрет на международные полеты пока не снимали.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что запуск авиасообщения Россия начнет обсуждать с другими странами 15 июля. Источник «Интерфакса» называл список из 13 государств, куда предлагается возобновить полеты. Среди них Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Финляндия, а также Вьетнам, Китай, Монголия и Шри-Ланка. Турции в списке не было.