Полицейские, изнасиловавшие девушку в служебной машине, получили от 6 до 6,5 лет колонии

Ленинский районный суд Екатеринбурга признал троих сотрудников городской патрульно-постовой службы виновными в изнасиловании девушки в служебной машине по предварительному сговору. Об этом сообщает правозащитная организация «Зона права».

Вадима Мустафина приговорили к 6,5 годам колонии, а Андрея Бессарабова и Вячеслава Тропина — к 6 годам, рассказал адвокат потерпевшей Алексей Бушмаков.

Мустафин, Бессарабов и Тропин находятся под арестом с августа 2019 года за то, что задержали 22-летнюю уроженку Казахстана. Девушку посадили в служебный УАЗ и изнасиловали.

Полицейских уволили и обвинили по пункту «а» части 2 статьи 131 УК (изнасилование, совершенное группой лиц) и по пункту «а» части 2 статьи 132 УК (иные действия сексуального характера). Кроме того, их начальников отправили в отставку.

Мустафина, Бессарабова и Тропина ранее посадили под домашний арест, однако потом их освободили, заменив меру пресечения на запрет общаться между собой, со свидетелями и потерпевшей. Их защита пыталась переквалифицировать дело об изнасиловании и изменить формулировку на «секс по обоюдному согласию». Адвокат потерпевшей девушки отмечал, что на нее оказывается психологическое давление.