Троих полицейских освободили из‑под домашнего ареста. Они изнасиловали девушку в служебной машине

Ленинский районный суд Екатеринбурга освободил трех полицейских из‑под домашнего ареста, на котором они находились за изнасилование девушки в служебной машине. Об этом пишет E1.ru со ссылкой на адвоката Алексея Бушмакова.

Меру пресечения полицейским Вадиму Мустафину, Андрею Бессарабову и Вячеславу Тропину сменили на запрет общаться между собой, со свидетелями и потерпевшей.

При этом на потерпевшую девушку уже оказывает психологическое давление то, что полицейские находятся на свободе, отмечает ее адвокат Алексей Бушмаков. «Когда полицейские были в СИЗО или под домашним арестом, она жила спокойно, а теперь боится, зная, что они свободно гуляют по улицам. Кроме того, защитник одного из подсудимых Светлана Брагина угрожала девушке высылкой из страны из‑за отсутствия у нее регистрации», — пояснил Бушмаков.

Сейчас защита обвиняемых пытается переквалифицировать дело об изнасиловании и изменить формулировку на «секс по обоюдному согласию». Защита утверждает, что девушка сама оказывала интимные услуги, поэтому полицейские могли ее изнасиловать.

Три сотрудника патрульно-постовой службы Мустафин, Бессарабов и Тропин находятся под арестом с августа 2019 года за то, что задержали 22-летнюю уроженку Казахстана. Девушку посадили в служебный УАЗ и изнасиловали.

Полицейских уволили и обвинили по пункту «а» части 2 статьи 131 УК (изнасилование, совершенное группой лиц) и по пункту «а» части 2 статьи 132 УК (иные действия сексуального характера). Кроме того, их начальников также отправили в отставку.