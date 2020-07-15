Актер Брок Пирс, сыгравший в фильме «Первый ребенок страны», стал кандидатом на пост президента США

Актер Брок Пирс, известный по ролям в диснеевских фильмах «Первый ребенок страны» и «Могучие утята», выдвинул свою кандидатуру на пост президента США. Об этом сообщает CoS.

39-летний мужчина, завершивший свою актерскую карьеру в 17 лет и ставший предпринимателем, планирует баллотироваться как независимый кандидат.

После окончания своей актерской карьеры Пирс занимался запуском стримингового видеосервиса, а затем запустил несколько вебсайтов, посвященных компьютерным играм. Позднее Пирс занялся венчурными инвестициями и, наконец, недавно запустил собственную блокчейн-платформу.

Карьера Пирса была под угрозой из‑за обвинений в сексуальных домогательствах. В 2000 году трое сотрудников заявили, что Пирс предлагал им наркотили и принуждал к сексу, когда те были мальчиками. Также Интерпол обнаружил на испанской вилле бизнесмена детскую порнографию. Тем не менее, в суд на Пирса так никто и не подал, а сам предприниматель отрицал все обвинения.

Теперь Пирс рассчитывает на пост в Белом доме. Он, в отличие от Канье Уэста, уже подал официальное заявление на регистрацию себя в качестве кандидата. На посту президента Пирс надеется создавать новые рабочие места, развивать цифровую валюту и внедрять технологические инновации.