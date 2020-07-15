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Италия вернула Франции пропавшую работу Бэнкси

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:24

Итальянские власти вернули Франции пропавшую в январе 2019 года работу уличного художника Бэнкси, которая была размещена на двери запасного выхода парижского концертного зала «Батаклан». Об этом сообщили «РИА Новости».

Граффити посвящено жертвам террористического акта, случившегося 13 ноября 2015 года. Оно изображает фигуру скорбящей девочки. Рисунок был сделан летом 2018 года, после чего зимой 2019 года пропал. Он был найден карабинерами в июне 2020 года в сельском доме в итальянской области Абруццо. Передача работы Франции состоялась в здании французского посольства в Риме.

«Это произведение имеет высокую художественную ценность, она стала свидетелем бойни, но через эту запасную дверь спаслись множество людей. Кроме того, она свидетельствует о блестящем сотрудничестве между Францией и Италией», — заявил посол Франции Кристиан Массе.

Ранее стало известно, что Бэнкси расписал вагоны лондонского метро граффити на тему COVID-19.

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