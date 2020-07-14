Ролик не раскрывает личность художника, которому до сих пор удается сохранять анонимность: Бэнкси одет в защитный костюм с респиратором и специальными очками. Чтобы сделать граффити, он притворился работником метро, который проводит дезинфекцию вагонов. Однако в баллоне вместо дезинфицирующего средства была краска.

Уличный художник Бэнкси расписал вагоны лондонского метро граффити на тему COVID-19. В инстаграме он опубликовал видео, на котором запечатлен процесс работы.

Бэнкси напомнил о необходимости ношения масок в период пандемии коронавируса. Для этого он изобразил черных крыс, которые используют маски не по назначению (они запутываются в них и спускаются на них, как на парашютах), чихают и оставляют потеки голубой краски.

Бэнкси уже изображал крыс в инсталляции, посвященной трудностям карантина. Художник посвящал и другие свои работы пандемии коронавируса: одной из картин он отблагодарил медицинских работников.