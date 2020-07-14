Книжный бизнес в России может недосчитаться до 25 млрд рублей по итогам года

Книжная индустрия в России может потерять от 15 млрд до 25 млрд рублей в этом году, пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу Роспечати Владимира Григорьева. На восстановление отрасли понадобится в лучшем случае 1,5 года.

Уточняется, что 60-70% книг в стране, особенно в регионах, продаются в книжных магазинах, однако во время пандемии спрос значительно упал и восстанавливается медленно. Григорьев считает, что покупатели книг еще «побаиваются» ходить за ними в привычные места, но индустрия может выйти из кризиса.

«Конечно, придется затянуть пояса, возможно, переводить часть сотрудников на «удаленку», переводить из штата во внештатные. Но надеюсь, что все-таки общими усилиями удастся постепенно выходить из кризиса», — считает глава Роспечати.