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«0 рублей»: несколько кировских газет вышли с одинаковой первой полосой

Семён Гудошников
Вчера в 22:51

«0 рублей» — гласит первая полоса нескольких газет в Кировской области, в том числе «Бизнес-новостей в Кирове» и «Источника новостей». Как пишет одна из этих газет, именно столько рублей господдержки получили местные СМИ, хотя эта сфера была признана пострадавшей от ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

© Телеграм-канал «Планерка»

Причина отсутствия поддержки со стороны государства связывается с ошибками в кодах ОКВЭД (Общероссийского классификатора видов экономической деятельности). Так, издание «Бизнес-новости в Кирове» уточнило код, соответствующий поддержке государства, 19 июня. Однако, как оказалось, правильный ОКВЭД надо было иметь с 1 марта. По этой причине без господдержки остались 59 СМИ в Кировской области.

Гендиректора ООО «Карат» и ООО «Бизнес-новости» направили открытые письма к местным и федеральным депутатам и руководителям, и реакция не заставила себя ждать. Так, Вадим Белоусов сообщил, что он «от себя направил письмо главе кабмина Михаилу Мишустину».

Из‑за пандемии коронавируса ряд отраслей был внесен в список пострадавших. По предложению министра Михаила Мишустина туда вошли и СМИ.

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