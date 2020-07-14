Героем нового «вДудя» стал телерепортер Андрей Лошак

Новым гостем программы «вДудь» Юрия Дудя стал тележурналист Андрей Лошак. Посмотреть выпуск можно на ютьюбе.

Лошак работал на телеканале НТВ и является автором цикла передач «Профессия — репортер», а также лауреатом премии ТЭФИ. Он снял большое количество фильмов, среди которых «Холивар. История Рунета», «Березовский — это кто?» и «Путешествие из Петербурга в Москву: Особый путь».

Дудь и Лошак поговорили в выпуске о Викторе Пелевине, с которым у тележурналиста была встреча, девяностых, журналистских компромиссах, Борисе Ельцине и, конечно же, о том, сколько зарабатывает спикер.