Героем нового «вДудя» стал телерепортер Андрей Лошак

Новым гостем программы «вДудь» Юрия Дудя стал тележурналист Андрей Лошак. Посмотреть выпуск можно на ютьюбе.
Лошак работал на телеканале НТВ и является автором цикла передач «Профессия — репортер», а также лауреатом премии ТЭФИ. Он снял большое количество фильмов, среди которых «Холивар. История Рунета», «Березовский — это кто?» и «Путешествие из Петербурга в Москву: Особый путь».
Дудь и Лошак поговорили в выпуске о Викторе Пелевине, с которым у тележурналиста была встреча, девяностых, журналистских компромиссах, Борисе Ельцине и, конечно же, о том, сколько зарабатывает спикер.
В мае вышел документальный фильм Андрея Лошака «Пусть все горит», рассказывающий о концерте Ic3Peak в Воронеже в 2018 году, когда выступление сорвала полиция. Лента, по утверждению, авторов, является «Россией в миниатюре».
Юрий Дудь вчера высказался в поддержку Ивана Сафронова, обвиненного в госизмене. Он пожелал Сафронову честного и открытого суда, а остальным журналистам — «свободной работы, а не репрессий».