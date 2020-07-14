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«Это и ваша проблема»: Юрий Дудь высказался в поддержку Ивана Сафронова

Федор Кузьмин
Сегодня в 9:23

Юрий Дудь опубликовал в инстаграме пост, в котором высказался в поддержку экс-журналиста и советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, а также заявил о важности журналистов в современном обществе.

«Когда вы видите новости о том, как к журналистам приходят с обысками, выписывают огромные штрафы за неоскорбительную критику власти или бросают в СИЗО по подозрению в госизмене, неправильно воспринимать это как чужую проблему. В большинстве случаев приходят к тем журналистам, для которых люди важнее государства. Значит, это конкретно и ваша проблема. Причем неважно, кто вы: продавец магазина, работник МФЦ или боец Росгвардии», — написал Дудь.

Он пожелал Сафронову честного и открытого суда, а остальным журналистам — «свободной работы, а не репрессий». «Потому что, когда несправедливость случится рядом с вами и кто‑то помешает вам ходить на секции, общаться с ровесниками и исследовать жизнь, именно журналисты (не все, но многие) будут первыми, кто за вас впишется», — уточнил Дудь.

Журналист привел в пример историю девочки, которая из‑за решения своих родителей пять лет жила в перинатальном центре, после того как родилась недоношенной. «Про девочку С. знали многие, они сердились, охали, но ничего не меняли. Журналистка Катерина Гордеева — изменила все. После ее текста на девочку С. обратила внимание служба опеки, завертелась судебная движуха», — отметил Дудь.

Вчера Ивану Сафронову предъявили обвинение в госизмене. Он не признал вину. Бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» и советника главы Роскосмоса задержали 7 июля по подозрению в государственной измене. В ФСБ заявили, что он передавал секретные данные чешской разведке. Сафронова арестовали на два месяца.

Вчера у СИЗО «Лефортово» начался пикет в поддержку Сафронова. На нем задержали по меньшей мере 18 человек. Журналисты «Ведомостей», РБК, «Дождя», ТАСС, «Российской газеты» и «Московского комсомольца» записали видео в поддержку Ивана Сафронова. Они сравнили его дело с делом спецкора «Медузы» Ивана Голунова.

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