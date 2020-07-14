Вышел анимационный клип на песню Juice WRLD «Wishing Well»

Песня попала в посмертный альбом Juice WRLD «Legends Never Die» , который вышел на днях. В треке музыкант рассказывает подробно о своей борьбе с наркоманией.

Рэпер Juice WRLD умер 11 декабря от сердечного приступа в аэропорту Чикаго, после того как проглотил все имевшиеся при нем таблетки полусинтетического опиоида перкосета, чтобы спрятать их от ФБР.

Предыдущий альбом 21-летнего Джареда Хиггинса (это настоящее имя Juice WRLD) «Death Race for Love» вышел в марте 2019 года. Тогда же в октябре Juice вместе с Future выпустили совместный альбом «WRLD on Drugs». После смерти рэпера мы рассказали о его творческом пути и о реакции на эту новость других музыкантов.

По словам источников, близких к музыканту, он оставил после себя около 2000 неизданных треков. Вероятно, это не последний из посмертных альбомов Juice WRLD.