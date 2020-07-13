Силовики вновь пришли в офис «Открытой России». Их не пустили

В московский офис общественной организации «Открытая Россия» снова пришли силовики — с момента прошлого обыска в их офисе прошло четыре дня. Силовики, вероятно, хотели провести новый обыск по делу ЮКОСа, передает «МБХ медиа» со ссылкой на координатора организации Татьяну Усманову.

Силовики, по ее словам, «звонили в дверь, стучали в нее» и не говорили «ничего членораздельного». В офис правоохранителей не пустили, поскольку сотрудники «Открытой России» ждали адвоката. В результате сотрудники не смогли туда попасть.

«Сейчас у нас вокруг офиса, по всем этажам и внизу огромное количество сотрудников в штатском, которые не очень понимают, что делают», — сказала Усманова. Она отметила, что силовики изымают документы у администрации здания, в котором организация снимает помещение.

Прошлый обыск у сотрудников «Открытой России» прошел 9 июля. Тогда же силовики пришли к шеф-редактору «МБХ медиа» Сергею Простакову и координатору «Правозащиты открытки» Алексею Прянишникову. Формально обыски проводились по делу ЮКОСа 2003 года, связанному с приватизацией компании «Апатит» в 1994 году. Ранее по этому делу в «Открытой России» уже проводились обыски в 2015 и 2018 годах.