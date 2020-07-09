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Следственный комитет проводит обыски у пяти оппозиционеров

Анастасия Цой
Сегодня в 10:15
Обновлено сегодня в 10:35:

Сотрудники правоохранительных органов задержали исполнительного директора «Открыткой России» Андрея Пивоварова и координатора Марию Кузнецову. Обыск также проходит в офисе организации.

Утром 9 июля Следственный комитет проводит обыски у пяти оппозиционеров: у муниципального депутата Юлии Галяминой, координаторов «Открытой России» Татьяны Усмановой и Ольги Горелик, координатора «Правозащиты Открытки» Алексея Прянишникова, а также шеф-редактора «МБХ медиа» Сергея Простакова. Об этом пишет «ОВД-Инфо».

У Усмановой, Горелик и Простакова обыски формально проходят по делу ЮКОСа 2003 года. «Дело ЮКОСа, конечно, любимый повод зайти в гости к оппозиционерам. Многие в 2003 были совсем в нежном возрасте, но сей факт силовиков не смущает», — говорит председатель «Открытой России» Анастасия Буракова. «Открытая Россия» (общественная организация, созданная Михаилом Ходорковским) называет реальной причиной обысков запланированный на 15 июля митинг против официальных итогов голосования по поправкам в Конституцию.

По какому делу проводится обыск у Юлии Галяминой, неизвестно. Муниципальный депутат — одна из организаторов кампании «Нет!» против поправок в Конституцию. Именно участники этой кампании подали заявку на проведение митинга.

Самой Галяминой в квартире нет, там находится только ее несовершеннолетний сын, который не выходит на связь. Адвоката в квартиру не пускают. Также адвоката не пускают к координатору «Правозащиты Открытки» Алексею Прянишникову.

Дело ЮКОСа 2003 года связано с приватизацией компании «Апатит» в 1994 году. Ранее по этому делу в «Открытой России» уже проводились обыски в 2015 и 2018 годах.

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