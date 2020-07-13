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Умер внук Элвиса Пресли Бенджамен Кио

Федор Кузьмин
Сегодня в 11:38

В Калифорнии умер внук Элвиса Пресли Бенджамен Кио. Ему было 27 лет, сообщает «Интерфакс».

Как пишет TMZ со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах США и слова менеджера Лизы Марии Пресли, матери погибшего и дочери Элвиса, причиной смерти стал суицид.

Кио был сыном Лизы Марии Пресли от первого брака. Он был музыкантом, а в 2009 году заключил контракт со студией звукозаписи на 5 млн долларов.

«Она полностью разбита горем, безутешна и опустошена, но пытается оставаться сильной ради своих 11-летних близнецов и своей старшей дочери Райли. Она обожала этого мальчика. Он был любовью всей ее жизни», — прокомментировал состояние Лизы Марии Пресли ее менеджер.

Сама Пресли, отмечала, что ее сын очень похож на Элвиса. «Все оборачивались на него и смотрели, когда он был рядом. Его просили сфотографировать, потому что это [портретное сходство с дедом — Прим. ред] просто странно», — заявляла она.

Сестра Бенджамена Райли Кио — голливудская актриса. В феврале на «Сандэнсе» показали фильм «Зола» с ее участием, прочитать о нем можно здесь.

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