«Без списания части долга они обанкротятся»: в «Республику» перестали поставлять книги из‑за долгов

Сеть магазинов «Республика» предложила своим издательствам-партнерам дисконтировать большую часть долга под угрозой банкротства, а те приостановили поставку книг. Об этом пишет «Коммерсант».

«Республика» задолжала порядка 200 млн рублей группе «Эксмо-АСТ»: 150 млн перед «Эксмо» (40% от этих денег — за не реализованные до карантина книги) и 50 млн перед «АСТ». Сумма долга издательству «Альпина паблишер» не уточняется, однако его представители называют долг «большим».

Как сообщил президент «Эксмо-АСТ» Олег Новиков, в книжной сети хотят дисконтирования суммы. «Республика» поставила ультиматум — дисконтирование долга на 70%», — рассказал Новиков. В сети книжных магазинов это подтвердили и отметили, что не отказываются от возврата нереализованного товара поставщикам.

В «Республике» заявили, что во время карантина были закрыты все 39 магазинов сети (сейчас — 30 из них), а «просадка» по отдельным магазинам достигала 90%. По словам представителей сети, «компания всеми силами старается снизить понесенный ущерб» — для этого в «Республике» проводят «переговоры по снижению убытков с арендодателями и поставщиками», а также собираются пересмотреть модель развития.

«Мы понимаем, что без списания существенной части долга они обанкротятся, поэтому находимся в диалоге и ищем пути выхода из ситуации», — заявил гендиректор группы «Альпина» Алексей Ильин. В «Эксмо-АСТ» отметили, что приемлемыми условиями станут «полное закрытие долга за реализованный товар и реструктуризация оставшейся части под гарантии оплаты».

Уточняется, что в данный момент «Республика» ведет переговоры с инвестором, который мог бы покрыть убытки — его имя не раскрывается.

В мае в компании заявляли, что закроют часть точек, а оставшиеся превратят в концепт-сторы с кофейнями: у каждого появятся собственная специализация, уникальный интерьер, зоны отдыха.