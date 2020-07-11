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В РПЦ считают, что превращение Айя-Софии в мечеть не способствует «укреплению мира»

Юлия Онодэра
Сегодня в 3:20

Решение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о превращении собора Святой Софии в Стамбуле в мечеть способно «повлиять на ход истории», заявил замглавы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоирей Николай Балашов.

По мнению священника, это решение не способствует «укреплению мира» и «межрелигиозной гармонии. «Государственной мудрости Эрдогану не хватило», — отметил Балашов.

«Нас спрашивают, какие это вызывает чувства у членов Русской Православной Церкви. Да именно те, о которых говорилось в заявлении Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла: боль, горечь, негодование», — написал он.

С представителем РПЦ солидарен премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. Он осудил решение Турции сделать из собора Святой Софии мечеть и заявил, что оно «оскорбляет его [храма] универсальный характер» и также оскорбляет всех, кто признает памятник как достояние мировой культуры.

Президент Греции Екатерини Сакелларопулу в свою очередь отметила, что решение Анкары «напрямую бросает вызов нашей исторической памяти, непоправимо подрывает ценности терпимости и диалога религий».

Власти США также высказали свое разочарование решением турецкого правительства. «С нетерпением ожидаем услышать его планы по дальнейшему управлению Айя-Софией, чтобы обеспечить ее беспрепятственный доступ для всех», — сказала представитель госдепартамента США Морган Ортагус.

Тем временем, президент Турции объявил, что богослужения в соборе Святой Софии вновь начнутся 24 июля.

Накануне Реджем Тайип Эрдоган подписал указ, согласно которому собор Святой Софии передадут в собственность Управления по религиозным делам страны и сделают мечетью.

Собор Святой Софии в Стамбуле более тысячи лет был крупнейшим в мире православным храмом. После падения Византийской империи и захвата города османами в 1453 году собор был превращен в мечеть. Однако в 1934 году он получил музейный статус. С 1985 года Айя-София включена в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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