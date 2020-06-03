Noize MC выпустил новый трек и перевел деньги за него дагестанским больницам

Российский музыкант Иван Алексеев, известный как Noize MC, поделился новой песней «Давай сбежим», записанной совместно с Damilola Karpow. Деньги за нее он перевел на помощь дагестанским больницам, пострадавшим от пандемии. Об этом «Афише Daily» рассказали представители музыканта.

«Мы все очень разные, и зачастую эти различия мешают нам найти общий язык. Но все мы соседи в нашем общем огромном доме, и если беда пришла в этом дом, она касается каждого из нас. Сегодня я выпускаю свою новую песню, она называется «Давай сбежим». Моя звукозаписывающая компания Universal Music Russia выплатила мне за нее крупный аванс, и я перечислил все эти деньги фонду помощи медикам «Вблагодарность» для поддержки больниц Дагестана — наиболее сильно пострадавшего от коронавируса региона нашей многонациональной страны», — сообщил Noize MC.