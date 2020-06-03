Noize MC выпустил новый трек и перевел деньги за него дагестанским больницам

Российский музыкант Иван Алексеев, известный как Noize MC, поделился новой песней «Давай сбежим», записанной совместно с Damilola Karpow. Деньги за нее он перевел на помощь дагестанским больницам, пострадавшим от пандемии. Об этом «Афише Daily» рассказали представители музыканта.
«Мы все очень разные, и зачастую эти различия мешают нам найти общий язык. Но все мы соседи в нашем общем огромном доме, и если беда пришла в этом дом, она касается каждого из нас. Сегодня я выпускаю свою новую песню, она называется «Давай сбежим». Моя звукозаписывающая компания Universal Music Russia выплатила мне за нее крупный аванс, и я перечислил все эти деньги фонду помощи медикам «Вблагодарность» для поддержки больниц Дагестана — наиболее сильно пострадавшего от коронавируса региона нашей многонациональной страны», — сообщил Noize MC.
В больницы направили помощь в виде средств индивидуальной защиты: респираторов, защитных костюмов, перчаток, защитных экранов и очков, отметил музыкант.
Клип на трек, который артист опубликовал на ютьюбе, имеет минималистичное оформление в виде переписки в мессенджере. В начале видео содержится фрагмент из передачи «Вечерний Ургант», где ведущий беседует с Егором Кридом о его уходе с 17-го независимого баттла и треке с рэпером Loc-Dog.
«Когда ты поёшь своим голосом, сладким, как патока,/Сразу все флаги Кавказа сливаются в радугу/И плачет от счастья, на облаке сидя, Lil Peep,/Видя, как тайком под твой хит/В раздевалке танцует Хабиб», — поет Noize MC в песне.
В апреле Noize MC выпустил клип, посвященный аварии на Чернобыльской АЭС. Премьера ролика на песню «26.04» прошла на ютьюбе.