На Химкинском водохранилище образовалось пятно нефтепродуктов площадью 30 тыс. квадратных метров. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Росприроднадзора.

Источник загрязнений — Главное военно-строительное управление (ГВСУ) «Спецстрой», расположенное по адресу: город Химки, Коммунальный проезд, 12. На его территории специалисты нашли колодец, наполненный маслом, а также открытые резервуары с нефтепродуктами.

С объекта «Спецстроя» загрязнения попали в коллектор ливневой канализации, который эксплуатирует МУП «Химводосток», оттуда в реку Чернавку, а затем и в Химкинское водохранилище. Выяснилось, что на коллекторе «Химводостока» нет очистных сооружений, хотя в 2018 году суд обязал установить их.

На месте разлива топлива установили боновые заграждения, поверхность акватории обработали сорбентом. На объекте «Спецстроя» проводит проверку военная прокуратура, которая устанавливает причины инцидента.

Допустимая концентрация нефтепродуктов в Химкинском водохранилище превышена в тысячу раз. Разлив загрязнений привел к массовой гибели птиц и рыб.