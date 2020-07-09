В Петербурге в июне зафиксировали рекордную смертность за 10 лет

В июне 2020 года в Петербурге зафиксировали рекордную смертность за 10 лет, пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные городского комитета по делам ЗАГС. За месяц в городе умерли 7106 человек.

Более 6 тыс. умерших в Петербурге фиксировали только в январе 2016 и 2018 годов, а также в марте 2018 года, пишет агентство. В целом, в первой половине 2020 года в городе умерли 34 331 человек — это на более чем 4 тыс. человек больше, чем годом ранее. В июне 2019 года в Петербурге умерли 4575 человек.

В мае смертность в Петербурге выросла на треть. За последний месяц весны умерли также более 6 тыс. человек — зарегистрировано 6427 смертей. Причины роста смертности в городе не сообщаются.