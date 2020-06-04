Смертность в Петербурге выросла в мае на треть

В мае 2020 года в Петербурге зарегистрировано 6427 смертей, свидетельствует статистика комитета по делам записи актов гражданского состояния. Это рекордная цифра: в мае прошлого года в городе было зафиксировано 4875 смертей, годом ранее — 5054. С 2011 года смертность в мае не превышала 5282 человек.

В этом году смертность также держалась на уровне 5000 человек: в январе, по данным комитета, умерли 5382 человека, в феврале — 5019, в марте — 5094, в апреле — 5303.

При этом уровень заболеваемости внебольничной пневмонией в Петербурге превышает средний показатель более чем в пять раз, заявлял в середине мая губернатор города Александр Беглов. По его словам, всего с 1 марта в городе заболело внебольничной пневмонией 11 223 человека, выздоровели 5924, скончались 694.

От коронавируса, по официальным данным, к 4 июня в Петербурге умерли почти в три раза меньше человек — 240. Всего зарегистрировано 17 069 пациентов с COVID-19, выздоровел 6331 человек.