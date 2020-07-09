Депутаты обвинили YouTube и «Медузу» во вмешательстве в голосование по Конституции

Комиссия по расследованию иностранного вмешательства в российские дела обвинила YouTube и ряд СМИ во влиянии в ход голосования по Конституции. Об этом говорится на сайте Госдумы.

По мнению депутатов, YouTube манипулировал «так называемой выдачей информации пользователям интернета». «Если в Ютьюье набрать запрос «голосование за поправки в Конституцию», то тут же выдается целая подборка негативных материалов. Точно такая же «выдача» была зафиксирована в сентябре 2019 года в период прошлогодней избирательной кампании», — обратил внимание глава комиссии Василий Пискарев.

В публикациях некоторых медиа парламентарии нашли «факты распространения деструктивной, недостоверной и провокационной информации». Среди таких СМИ депутаты назвали «Медузу», «Открытые Медиа», «МБХ-Медиа», «Немецкую Волну», «Русскую службу Би-би-си», «Голос Америки», «Радио Свобода» и «Настоящее время». Их материалы, по мнению депутатов, «имеют цель повлиять на свободу волеизъявления граждан».

Глава комиссии также заявил, что зарубежное финансирование российских НКО увеличилось в последнее время на 20%. Пискарев считает, что это могло быть сделано для срыва голосования по Конституции.

Председатель Комитета по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов, в свою очередь, усмотрел рост «скрытой политической активности» среди некоммерческих организаций в сферах образования, правозащиты, спорта и борьбы с социальными заболеваниями. Такую скрытую политическую активность Гаврилов считает одной из основных угроз.

Кроме того, повлиять на ход голосования могли и опросы «Левада-центра», считают парламентарии. Их результаты Пискарев назвал «тенденциозными» и напомнил, что центр признан иностранным агентом.

Ранее депутаты посчитали попыткой влияния на голосование по Конституции радужные флаги, которые вывесили на посольствах американские и британские дипломаты. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой отмечал, что призывы зарубежных дипломатов к России защищать права всех граждан, включая представителей ЛГБТК+, и их опасения за положение ЛГБТК+ после принятия поправок противоречат законодательству и отрицают традиционные семейные ценности.