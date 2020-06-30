В Госдуме усмотрели в радужных флагах попытку повлиять на голосование по Конституции

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой попросил комиссию по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России дать правовую оценку действиям американских и британских дипломатов, которые вывесили на здания посольств в Москве радужные флаги. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на обращение Толстого в адрес главы комиссии.

Толстой назвал развешивание флагов «попыткой давления на свободное волеизъявление граждан» во время голосования по Конституции. Он не исключил, что думская комиссия может обратиться в МИД с предложением направить в посольства ноты протеста.

Вице-спикер Госдумы также считает, что призывы зарубежных дипломатов к России защищать права всех граждан, включая представителей ЛГБТК+, и их опасения за положение ЛГБТК+ после принятия поправок противоречат законодательству и отрицают традиционные семейные ценности.

«Происходит стирание грани между добром и злом, понимания того, что такое хорошо и что такое плохо. <…> Мы не допустим вмешательства во внутренние дела своей страны, мы против навязывания нам чуждых ценностей, правил поведения, правил игры, мы против нарушения наших законов. И право на свой суверенитет в принятии решений мы будем решительно отстаивать!» — заявил он.

Радужный флаг появился на американском посольстве в Москве 25 июня, а через два дня такой же флаг вывесили и на здании британской дипмиссии. Акции приурочены к Месяцу гордости, который ежегодно отмечается в июне. В этот месяц представители ЛГБТК-сообщества обращают внимание на успехи в достижении равенства, а в последнюю субботу июня устраивают Всемирный прайд. В этом году он прошел полностью онлайн — как это было в России, можно прочитать здесь.