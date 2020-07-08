Variety: Spotify запустится в России 15 июля

Spotify все-таки появится в России, пишет Variety. По информации издания, музыкальный сервис запустится 15 июля. Его партнером предположительно станет МТС. Представители сервиса отказались комментировать эту информацию.

По данным TJ, в июне компания вернулась к переговорам с артистами, а главный офис Spotify передал распоряжение начать промо-компанию в России. По меньшей мере с двумя артистами началась работа по созданию плейлистов и продвижению сервиса в соцсетях.

Накануне в соцсетях отметили, что в сервисе появилась русскоязычная реклама, предлагающая попробовать Premium-подписку. Первый месяц премиум-аккаунта обещали бесплатно.

Коллекция Spotify насчитывает около 50 миллионов музыкальных треков. Кроме того, в нее входят более чем миллион подкастов, линейка которых постоянно расширяется компанией.

Впервые о запуске Spotify в России объявили в 2014 году, однако в 2015 году компания отказалась от своих планов. В 2019 году Spotify снова заявил о запуске на российском рынке, но сервис в России так и не появился.

«Коммерсант» писал, что шведский музыкальный сервис появится в России осенью 2020 года. Также издание сообщало, что Spotify ведет переговоры с МТС. Стоимость подписки, по данным Forbes, будет сопоставима с конкурентами сервиса и составит 169 рублей.