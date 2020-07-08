В Москве театры откроются 1 августа

Московские театры откроются для зрителей 1 августа, но будут принимать только половину зрителей. Об этом, как пишет «Интерфакс», объявил специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Он добавил, что к сентябрю разрешенное количество зрителей в зале можно будет увеличить.

Театры в Москве закрылись 16 марта в рамках борьбы с распространением коронавируса. Были отменены как показы спектаклей, так и репетиции артистов. Репетиции разрешили возобновить в середине июня. Сейчас Минкультуры и Роспотребнадзор разрабатывают рекомендации по работе театров со зрителями.

1 августа, вероятно, откроются и московские кинотеатры. Ранее называлась другая дата — 15 июля.