Экс-вокалиста Kasabian Тома Мейгана признали виновным в нападении на бывшую невесту

В Великобритании городской суд Лестера признал Тома Мейгана, экс-вокалиста Kasabian, виновным в нападении на его бывшую невесту Викки Эйджер 9 апреля этого года, сообщает издание NME.

Согласно показаниям свидетелей, в тот день от Мейгана сильно пахло спиртным. Уточняется, что музыкант швырял свою невесту по комнате и бил ее. Позже врачи обнаружили у Викки Эйджер ушибы колен, лодыжки, левого локтя и большого пальца ноги, а также красные следы вокруг шеи — признак удушения. Полицейских вызвал ребенок, который все это наблюдал.

Сам Мейган отрицал обвинения в нападении, однако в распоряжении полиции оказалась видеозапись с места преступления, подтвердившая факт насилия. Мейган при просмотре записи попросил ее выключить, потому что она показалась ему «ужасной».

Мейгана приговорили к 200 часам общественных работ и выплате медицинских счетов и судебных издержек (90 и 85 фунтов, или 7500 и 8000 рублей). Он также должен пройти пятидневный курс реабилитации и 18 месяцев находиться под наблюдением.

Накануне Том Мейган покинул группу Kasabian, в которой пел с самого ее основания. В официальном заявлении Kasabian утверждается, что причиной этого стало желание Мейгана разобраться со своими личными проблемами.

Группа Kasabian была основана в 1997 году, Том Мейган пел в ней с самого начала и принимал участие в записи всех шести студийных альбомов коллектива, последний из которых — «For Crying Out Loud» — вышел в 2017 году. Тогда же группа выступила в парке Коломенское на Пикнике «Афиши». Kasabian закрывали программу фестиваля. Незадолго до выступления в Москве гитарист и еще один вокалист группы Серджо Пиццорно ответил на вопросы российских поклонников.