перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В Москве снесли Музей индустриальной культуры 18:02
Иван Сафронов на допросе отверг свою причастность к госизмене 17:29
Alan Carr: Chatty Man/YouTube Экс-вокалиста Kasabian Тома Мейгана признали виновным в нападении на бывшую невесту
Экс-вокалиста Kasabian Тома Мейгана признали виновным в нападении на бывшую невесту 17:16
«Аэрофлот» объяснил, почему не вывез собак из Китая. Авиакомпания считает, что это была контрабанда 17:10
Температура в сибирском Заполярье повысилась на пять градусов. Ученые связывают с этим лесные пожары 16:56
Фестивали «Игромир» и Comic Con Russia в этом году пройдут онлайн 16:29
Институт Айн Рэнд, выступающий против поддержки государства, получил поддержку государства 16:13
Delivery Club Курьеры Delivery Club объявили бессрочную забастовку. Им два месяца не платили за работу
Курьеры Delivery Club объявили бессрочную забастовку. Им два месяца не платили за работу 15:45
На ЛГБТК-активистку Юлию Цветкову завели уже третье дело о пропаганде гомосексуализма 15:44
Фейс выпустил новый трек «Надежда» 15:06
Силовики пришли с обыском к главреду издания «Холод» Таисии Бекбулатовой Обновлено в 14:49
В Москве начались пикеты в поддержку задержанного журналиста Ивана Сафронова 14:45
ye/Twitter Канье Уэст зарегистрировал слоган «West Day Ever»
Канье Уэст зарегистрировал слоган «West Day Ever» 14:41
Московский велофестиваль в 2020 году пройдет в онлайн-формате 14:09
Халле Берри не будет играть роль персонажа-трансгендера после критики в соцсетях 13:44
В Москве откроют бесплатный автокинотеатр 13:26
В Твери появится новое граффити с портретом Солженицына 13:12
Всеволод Могучев/YouTube Схимонаха Сергия оштрафовали на 90 тыс. рублей за отрицание коронавируса
Схимонаха Сергия оштрафовали на 90 тыс. рублей за отрицание коронавируса 12:51
Почти половина жителей России начала жить на доходы ниже 15 тыс. рублей из‑за коронакризиса 12:14
Советника главы Роскосмоса и экс-корреспондента «Коммерсанта» задержали по обвинению в госизмене 12:03
Отключить рекламу

Экс-вокалиста Kasabian Тома Мейгана признали виновным в нападении на бывшую невесту

Илья Голубев
Сегодня в 17:16

В Великобритании городской суд Лестера признал Тома Мейгана, экс-вокалиста Kasabian, виновным в нападении на его бывшую невесту Викки Эйджер 9 апреля этого года, сообщает издание NME.

Согласно показаниям свидетелей, в тот день от Мейгана сильно пахло спиртным. Уточняется, что музыкант швырял свою невесту по комнате и бил ее. Позже врачи обнаружили у Викки Эйджер ушибы колен, лодыжки, левого локтя и большого пальца ноги, а также красные следы вокруг шеи — признак удушения. Полицейских вызвал ребенок, который все это наблюдал.

Сам Мейган отрицал обвинения в нападении, однако в распоряжении полиции оказалась видеозапись с места преступления, подтвердившая факт насилия. Мейган при просмотре записи попросил ее выключить, потому что она показалась ему «ужасной».

Мейгана приговорили к 200 часам общественных работ и выплате медицинских счетов и судебных издержек (90 и 85 фунтов, или 7500 и 8000 рублей). Он также должен пройти пятидневный курс реабилитации и 18 месяцев находиться под наблюдением.

Накануне Том Мейган покинул группу Kasabian, в которой пел с самого ее основания. В официальном заявлении Kasabian утверждается, что причиной этого стало желание Мейгана разобраться со своими личными проблемами.

Группа Kasabian была основана в 1997 году, Том Мейган пел в ней с самого начала и принимал участие в записи всех шести студийных альбомов коллектива, последний из которых — «For Crying Out Loud» — вышел в 2017 году. Тогда же группа выступила в парке Коломенское на Пикнике «Афиши». Kasabian закрывали программу фестиваля. Незадолго до выступления в Москве гитарист и еще один вокалист группы Серджо Пиццорно ответил на вопросы российских поклонников.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
биография
Эскобар
Супруги Хавьер Бардем и Пенелопа Крус разыгрывают сцены из жизни кровавого наркобарона Эскобара
драматический
Баязет (онлайн-трансляция)
Новый спектакль провокатора-интеллектуала Франка Касторфа по текстам Расина и Арто
боевик
Поезд в Пусан
Корейские зомби на железной дороге
драматический
Брак (онлайн-трансляция)
Киберспектакль Семена Александровского о мире, который никогда не будет прежним
биография
Зеленая книга
Приятная драма про дружбу черного пианиста и его белого водителя
трагикомедия
Идеальные незнакомцы
Семеро итальянцев говорят друг другу разоблачительную правду за ужином
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли опечатку? Выделите нужный фрагмент текста и нажмите ctrl + enter
Пользовательское соглашение
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Все права защищены
Для лиц старше 18 лет
Мобильная версия
Ошибка в тексте
Отправить