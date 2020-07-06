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Вокалист Том Мейган ушел из Kasabian

Илья Голубев
Сегодня в 19:42

Британскую рок-группу Kasabian покинул вокалист Том Мейган, сообщили остальные ее участники в своем официальном твиттере. Пока не известно, что с группой будет дальше.

«Том Мейган покинул Kasabian по взаимному согласию. Том довольно долго боролся с личными проблемами, которые серьезно влияли на его поведение, и теперь хочет направить все свои силы на восстановление нормальной жизни. Больше комментариев мы не даем», — говорится в сообщении.

Группа Kasabian была основана в 1997 году, Том Мейган пел в ней с самого начала и принимал участие в записи всех шести студийных альбомов коллектива, последний из которых — «For Crying Out Loud» — вышел в 2017 году. Тогда же группа выступила в парке Коломенское на Пикнике «Афиши». Kasabian закрывали программу фестиваля. Незадолго до выступления в Москве гитарист и еще один вокалист группы Серджо Пиццорно ответил на вопросы российских поклонников.

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