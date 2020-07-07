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В Твери появится новое граффити с портретом Солженицына

Сегодня в 13:12

Губернатор Тверской области Игорь Руденя попросил руководство Твери восстановить на новом месте граффити с портретом лауреатом Нобелевской премии, писателем Александром Солженицыным. Об этом пишет «Интерфакс».

При этом граффити появится в новом месте, «достойном и заметным как горожанам, так и гостям Твери». Проект будет реализован в течение недели, но из сообщения Рудени непонятно, какой художник будет создавать новый портрет писателя и на какие деньги это произойдет.

Граффити с Солженицыным и его фразой «Жить не по лжи» было сделано в 2018 году на фасаде дома № 32 в Смоленском переулке местным художником Виктором «Джокером» Лебедевым к 100-летию писателя.

Сразу же после появления граффити, кампанию против него развернул житель дома, бывший прокурор Андрей Чугуевский, объясняя это «предательством Солженицына». К борьбе против этого граффити присоединилось движение «Суть времени» Сергея Кургиняна и представители партии КПРФ.

Несколько месяцев назад неизвестные закрасили частицу «не» во фразе «Жить не по лжи!», а 6 июля изображение было закрашено активистами практически неизвестной политической партии «РОТ фронт», которые считают, что «жизнь и деятельность Солженицына глубоко чужда и враждебна нашей стране».

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