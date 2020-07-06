Популяции животных из Красной книги гибнут на дорогах. Что делать? Отвечает Гринпис

Гринпис вместе с российским Центром охраны дикой природы подготовил доклад о гибели на дорогах диких животных из Красной книги. Об этом говорится в телеграм-канале экологической организации.

Как уточняют зоозащитники в специальном докладе «Смерть на дорогах — неизвестная трагедия диких животных», под колесами автомобилей могут исчезнуть популяции краснокнижных животных — серых жаб в европейской части страны, монгольских жаб на Байкале, амурских лесных котов в Приморье.

«На сегодня в стране нет эффективной системы по предотвращению гибели животных на авто- и железных дорогах. Существующие нормативные акты, касающиеся защиты животных при строительстве и эксплуатации автодорог, не соблюдаются в должной мере», — говорится в докладе.

По словам авторов исследования, в будущем протяженность дорог и количество машин будут увеличиваться, а проблема столкновений с дикими животными обострится — необходимо действовать немедленно, чтобы решить ее. Зоозащитники подготовили пример обращения к премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложениями о том, как это можно сделать.

«В России необходимо безотлагательно начать массовое сооружение экодуков и иных переходов и проходов для животных через автодороги и другие линейные сооружения. Их природоохранная и экономическая эффективность доказана многолетней зарубежной практикой. Они имеют и немалое социальное значение, предотвращая гибель людей. При планировании экодуков следует принимать во внимание не только крупных позвоночных, но и более мелких животных, во многом обеспечивающих устойчивость экологических условий местности», — говорится в докладе.

Среди других мер, которые предлагают экоактивисты, — ограничение скорости движения на конкретных участках дорог, очистка обочин, расширение исследований о гибели животных из‑за автомобильного движения, создание соответствующих баз данных. Зоозащитники также отмечают, что необходимо внести коррективы в действующее законодательство о гибели животных на дорогах.

В конце июня Гринпис подсчитал, какую территорию затронули лесные пожары в России летом 2020 года: около 1 млн гектаров. Огонь не тушили, потому что он пришелся на так называемые зоны контроля, где местные власти, согласно законодательству, имеют право не гасить пожар.