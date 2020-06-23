Гринпис: в России лесные пожары охватили почти 1 млн гектаров

В России на данный момент горит почти 1 млн гектаров лесных территорий. Об этом рассказал глава противопожарной программы Гринписа России Григорий Куксин в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Он отметил, что пожары могут разрастись, и тогда будет крайне сложно их погасить — подобное уже случалось прошлым летом. Пока что огонь охватил дальневосточные лесные территории, которые региональные власти имеют право не тушить.

«У нас сейчас горит почти 1 млн гектаров. Это Якутия, Чукотка, Камчатка. Там огромная площадь оказывается в зоне задымления. Пока эта зона малонаселенная. Пожары разрастутся, поскольку это зона контроля, там принято решение отказаться от тушения. То есть у нас повторяется прошлогодний сценарий. Если разрастется масштаб этих пожаров примерно до прошлогоднего, дым повернет в сторону населенных пунктов, опять ничего нельзя будет сделать», — заявил Куксин.

Минприроды предложило существенно сократить зоны контроля, где можно не тушить лесные пожары, — сейчас на такие зоны приходится почти половина всего лесного фонда России. В прошлом году именно на них пришлись 90% лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке. Проект поправок, фактически упраздняющих подобные зоны, уже подготовили в министерстве.

В прошлом году в России горело более 3 млн гектаров леса. В Красноярском крае, Иркутской области и некоторых районах Бурятии из‑за этого был введен режим ЧС. Часть пожаров тушат, другие находятся в труднодоступных местах, и тушить их экономически нецелесообразно, заявляли власти; разбор «Афиши Daily», как так вышло, можно прочитать здесь.