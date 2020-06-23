перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
На ЗИЛе построят плавучий спа-центр в авангардном стиле 18:02
Невероятное путешествие в трейлере мультфильма «До Луны» от Netflix 17:50
У четверти россиян есть знакомые, больные коронавирусом 17:37
kremlin.ru Путин предложил увеличить ставку НДФЛ для тех, кто зарабатывает больше 5 млн рублей в год
Путин предложил увеличить ставку НДФЛ для тех, кто зарабатывает больше 5 млн рублей в год 17:36
Гринпис: в России лесные пожары охватили почти 1 млн гектаров 17:31
ЦЕРН одобрил план строительства нового коллайдера длиной в 100 километров 17:31
Борис Немцов посмертно выиграл суд у Юрия Лужкова в ЕСПЧ 16:47
King Gizzard & the Lizard Wizard выпустили благотворительную документалку о своем последнем альбоме 15:54
Dylan Nolte/Unsplash В Омске пройдет соревнование по скоростному рытью могил
В Омске пройдет соревнование по скоростному рытью могил 15:47
«Аэрофлот» не взял на себя ответственность за собаку, пострадавшую в полете 15:00
Гитару Курта Кобейна с MTV «Unplugged» продали за рекордные 6 млн долларов 14:51
Microsoft закроет свой стриминговый сервис Mixer 13:57
Сотрудники Google потребовали от компании прекратить продажу технологий полиции 13:33
Marcus Kauffman/unsplash Минприроды предложило радикально сократить зоны, на которых лесные пожары можно не тушить
Минприроды предложило радикально сократить зоны, на которых лесные пожары можно не тушить 13:09
ВШЭ возглавила рейтинг лучших университетов России по версии Forbes 11:58
Слава Полунин расскажет об «Алисе в Стране чудес» литературному клубу фонда «Дом с маяком» 11:56
За сутки в России выявили более 7400 новых случаев заражения коронавирусом 11:34
Росстат объяснил разницу в смертности от коронавируса «разными методологиями расчета» 10:52
unsplash МВД: ношение масок во время эпидемии коронавируса не влияет на точность системы распознавания лиц
МВД: ношение масок во время эпидемии коронавируса не влияет на точность системы распознавания лиц 10:05
В Великобритании появятся почтовые марки к 50-летию группы Queen 9:57
Отключить рекламу

Гринпис: в России лесные пожары охватили почти 1 млн гектаров

Федор Кузьмин
Сегодня в 17:31

В России на данный момент горит почти 1 млн гектаров лесных территорий. Об этом рассказал глава противопожарной программы Гринписа России Григорий Куксин в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Он отметил, что пожары могут разрастись, и тогда будет крайне сложно их погасить — подобное уже случалось прошлым летом. Пока что огонь охватил дальневосточные лесные территории, которые региональные власти имеют право не тушить.

«У нас сейчас горит почти 1 млн гектаров. Это Якутия, Чукотка, Камчатка. Там огромная площадь оказывается в зоне задымления. Пока эта зона малонаселенная. Пожары разрастутся, поскольку это зона контроля, там принято решение отказаться от тушения. То есть у нас повторяется прошлогодний сценарий. Если разрастется масштаб этих пожаров примерно до прошлогоднего, дым повернет в сторону населенных пунктов, опять ничего нельзя будет сделать», — заявил Куксин.

Минприроды предложило существенно сократить зоны контроля, где можно не тушить лесные пожары, — сейчас на такие зоны приходится почти половина всего лесного фонда России. В прошлом году именно на них пришлись 90% лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке. Проект поправок, фактически упраздняющих подобные зоны, уже подготовили в министерстве.

В прошлом году в России горело более 3 млн гектаров леса. В Красноярском крае, Иркутской области и некоторых районах Бурятии из‑за этого был введен режим ЧС. Часть пожаров тушат, другие находятся в труднодоступных местах, и тушить их экономически нецелесообразно, заявляли власти; разбор «Афиши Daily», как так вышло, можно прочитать здесь.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
трагикомедия
1+1: Голливудская история
Американский ремейк французской комедии с Брайаном Крэнстоном и Кевином Хартом
фотография
Игорь Мухин: Наши 1990-е. Время перемен
Классик постсоветской уличной фотографии
перформанс
CloudMe (онлайн-трансляция)
Онлайн-спектакль в духе перформансов Марины Абрамович
комедия
Особенные
Драмеди с Венсаном Касселем на тему аутичных подростков
детектив
Достать ножи
Запутанный детектив с большим количеством голливудских звезд — от режиссера «Петли времени» и «Последних джедаев»
электроника
«Awakenings Festival 2020» (онлайн-трансляция)
Онлайн-версия главного техно-фестиваля Нидерландов

Другие материалы по темам

Теги
Радиостанция "Говорит Москва"
Минприроды
Афиша Daily
Люди
Григорий Куксин
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли опечатку? Выделите нужный фрагмент текста и нажмите ctrl + enter
Пользовательское соглашение
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Все права защищены
Для лиц старше 18 лет
Мобильная версия
Ошибка в тексте
Отправить