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Леди Гага призвала всех и дальше носить защитные маски и показала свою

Илья Голубев
Сегодня в 17:58

Певица Леди Гага показала собственное средство индивидуальной защиты — маску, дизайн которой продиктован стилистикой ее последнего на данный момент альбома «Chromatica».

«Будьте собой, но носите маски! Я верю в уважительное отношение к себе, окружающим и планете. Я бросаю вызов моим чудесным друзьям показать свои маски!», — написала в инстаграме Леди Гага, отметив в тегах экс-президента США Барака Обаму, его жену Мишель Обаму, телеведущую Опру Уинфри, певицу Ариану Гранде и певца Тони Беннета.

Альбом «Chromatica» должен был выйти 10 апреля, но релиз пришлось перенести на неопределенный срок из‑за пандемии коронавируса — Леди Гага заявила, что не хочет выпускать пластинку именно в это непростое время, пусть даже хотела бы поддержать людей своим творчеством. Тогда ее поклонникам пришлось довольствоваться артами, зато теперь они могут отправить свои собственные арты на конкурс, объявленный Леди Гагой, чтобы выиграть неплохие призы.

Хотя Леди Гага до этого давно не выпускала новую музыку, она не теряла время напрасно: прежде всего, 33-летняя звезда снялась в фильме «Звезда родилась», за который ее номинировали на «Оскар» как лучшую актрису (в итоге «Оскар» получила песня к фильму, которую тоже написала она), также певица разрабатывает косметику и аксессуары, а недавно выпустила коллекцию мерча с женскими и мужскими трусами.

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