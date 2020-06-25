Леди Гага объявила конкурс на лучший фанарт для альбома «Chromatica»

Певица Леди Гага объявила конкурс фанатских артов по мотивам своего недавнего альбома «Chromatica», который вышел в этом мае. Конкурс проходит в сотрудничестве с компанией Adobe.
«Мои фанаты годами демонстрируют свою любовь и креативность с помощью артов, это всегда делает меня счастливой. Очень жду возможности увидеть, что для них значит «Chromatica», — призналась Леди Гага.
Специально для конкурса в сети появились эксклюзивные ассеты альбома — фотографии, логотипы, типографика и иллюстрации.
Работы можно отправить до 21 июля. Победитель получит 10 000 долларов (почти 700 тыс. рублей), подписанный певицей принт и годовую подписку на продукцию Adobe. Еще девяти лучшим конкурсантам вручат по 400 долларов (около 28 тыс. рублей), подписанные постеры и подписку Adobe на три месяца.
Альбом «Chromatica» должен был выйти 10 апреля, но релиз пришлось перенести на неопределенный срок из‑за пандемии коронавируса — Леди Гага заявила, что не хочет выпускать пластинку именно в это непростое время, пусть даже хотела бы поддержать людей своим творчеством. Ее поклонникам пришлось довольствоваться артами.
Хотя Леди Гага до этого давно не выпускала новую музыку, она не теряла время напрасно: прежде всего, 33-летняя звезда снялась в фильме «Звезда родилась», за который ее номинировали на «Оскар» как лучшую актрису (в итоге «Оскар» получила песня к фильму, которую тоже написала она), также певица разрабатывает косметику и аксессуары, а недавно выпустила коллекцию мерча с женскими и мужскими трусами.