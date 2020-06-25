Леди Гага объявила конкурс на лучший фанарт для альбома «Chromatica»

Певица Леди Гага объявила конкурс фанатских артов по мотивам своего недавнего альбома «Chromatica», который вышел в этом мае. Конкурс проходит в сотрудничестве с компанией Adobe.

«Мои фанаты годами демонстрируют свою любовь и креативность с помощью артов, это всегда делает меня счастливой. Очень жду возможности увидеть, что для них значит «Chromatica», — призналась Леди Гага.

Специально для конкурса в сети появились эксклюзивные ассеты альбома — фотографии, логотипы, типографика и иллюстрации.

Работы можно отправить до 21 июля. Победитель получит 10 000 долларов (почти 700 тыс. рублей), подписанный певицей принт и годовую подписку на продукцию Adobe. Еще девяти лучшим конкурсантам вручат по 400 долларов (около 28 тыс. рублей), подписанные постеры и подписку Adobe на три месяца.