Фигуристка и депутат Ирина Роднина назвала смерть отца Хабиба Нурмагомедова «уроком для многих»

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Ирина Роднина назвала смерть отца Хабиба Нурмагомедова от COVID-19 «уроком для многих». Об этом она заявила в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

«Думаю, его смерть будет для многих уроком. Если сказали носить маски, перчатки, применять дезинфицирующие средства и сидеть дома — то цивилизованный человек должен следовать этим требованиям. Показывает ли это, что нельзя снимать ограничения? Здесь надо слушать вирусологов и специалистов», — сказала Роднина.

Абдулманап Нурмагомедов — отец и тренер бойца UFC Хабиба Нурмагомедова — умер вчера на 58-м году жизни. У него диагностировали коронавирус и пневмонию. По данным СМИ, из‑за того, что в Дагестане тренера лечили неправильно, у него возникли осложнения.

Ранее Роднина высказывалась о помощи людям в период пандемии коронавируса. «Всю жизнь так — дайте денег. Их всегда не хватает. Недовольные есть всегда», — говорила она.