перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Фигуристка и депутат Ирина Роднина назвала смерть отца Хабиба Нурмагомедова «уроком для многих» 17:23
Глава «Союза женщин России» сравнила радугу со свастикой 15:47
В Москве могут перенести дату открытия кинотеатров 14:50
Первый канал выдал старое видео из Якутска за празднование в честь принятия поправок в Конституцию 14:01
В Томской области загорелась деревянная церковь XIX века 12:50
Документ с текстом обновленной Конституции опубликовали под названием «Конституция президента» 12:12
Светлана Прокопьева В СПЧ назвали абсурдным дело псковской журналистки Светланы Прокопьевой
В СПЧ назвали абсурдным дело псковской журналистки Светланы Прокопьевой 11:36
В России за сутки выявили 6632 случая коронавируса 11:02
Число заразившихся COVID-19 по всему миру превысило 11 миллионов человек 3:43
Более 50 фильмов исчезнут из каталога Netflix в июле 3:07
Дворец единоборств в Лужниках откроют осенью 2021 года 2:32
The Guardian: поклонники фильмов о конце света лучше справляются с пандемией
The Guardian: поклонники фильмов о конце света лучше справляются с пандемией 1:43
Рэпер 6ix9ine выпустил дерзкое видео на трек «Yaya» 0:45
Гитарист Pink Floyd Дэвид Гилмор выпустил трек «Yes, I Have Ghosts» Вчера в 23:58
На журналистку «Медузы» Кристину Сафонову составили протокол о нарушении правил проведения митингов Вчера в 23:39
Схиигумен, захвативший монастырь, объявил о создании ополчения и планах «выбросить» патриарха из РПЦ Вчера в 23:03
Evanescence выпустили видеоклип к песне «The Game Is Over», снятый на iPhone Вчера в 22:34
«Вписка»/YouTube Шарлот стал героем шоу «Вписка»
Шарлот стал героем шоу «Вписка» Вчера в 22:34
Pussy Riot выпустила новый трек «Бунт», вдохновленный движением Black Lives Matter Вчера в 22:24
Сразу два Сета Рогена в трейлере комедии «Американский огурчик» Вчера в 21:37
Отключить рекламу

Фигуристка и депутат Ирина Роднина назвала смерть отца Хабиба Нурмагомедова «уроком для многих»

Анастасия Цой
Сегодня в 17:23

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Ирина Роднина назвала смерть отца Хабиба Нурмагомедова от COVID-19 «уроком для многих». Об этом она заявила в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

«Думаю, его смерть будет для многих уроком. Если сказали носить маски, перчатки, применять дезинфицирующие средства и сидеть дома — то цивилизованный человек должен следовать этим требованиям. Показывает ли это, что нельзя снимать ограничения? Здесь надо слушать вирусологов и специалистов», — сказала Роднина.

Абдулманап Нурмагомедов — отец и тренер бойца UFC Хабиба Нурмагомедова — умер вчера на 58-м году жизни. У него диагностировали коронавирус и пневмонию. По данным СМИ, из‑за того, что в Дагестане тренера лечили неправильно, у него возникли осложнения.

Ранее Роднина высказывалась о помощи людям в период пандемии коронавируса. «Всю жизнь так — дайте денег. Их всегда не хватает. Недовольные есть всегда», — говорила она.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
триллер
Паразиты
Блестящий фарс про классовую борьбу
поп
«Live & Drive»: Zivert
Стремительно набирающая популярность поп-певица
поп
The Neighbourhood
Страстный поп-рок о любви и вечной юности
биография
Клуб миллиардеров
Триллер про самоуверенных юнцов, которые думали, что легко смогут разбогатеть
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
классическое искусство
Набоковские чтения-2020 (онлайн-трансляция)
Пятидневная конференция для всех поклонников Набокова

Другие материалы по темам

Люди
Ирина Роднина
Хабиб Нурмагомедов
Абдулманап Нурмагомедов
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли опечатку? Выделите нужный фрагмент текста и нажмите ctrl + enter
Пользовательское соглашение
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Все права защищены
Для лиц старше 18 лет
Мобильная версия
Ошибка в тексте
Отправить