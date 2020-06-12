Гитарист Pink Floyd выпустит первую песню за пять лет

Гитарист Pink Floyd Дэвид Гилмор выпустит 17 июня песню под названием «Yes I have ghosts», сообщил NME. Это первая запись артиста за пять лет — она станет частью новой аудиокниги жены Гилмора, писательницы Полли Самсон.

Для ее романа «Театр для мечтателей», который выйдет 25 июня, Гилмор сочинил все музыкальное сопровождение. Это произведение станет пятым в литературной карьере Самсон и расскажет историю о богемном обществе на греческом острове в 1960-х годах.

По словам Гилмора, книга написала живым и поэтичным языком, а опыт работы над аудиоверсией он называет «фантастическим и наполняющим».

«Формат аудиокниг обладает таким огромным неиспользованным потенциалом, и я удивлен, что многие музыканты до сих пор не сотрудничали творчески с авторами, рассказчиками и продюсерами аудиокниг таким образом. Кажется, что эти два мира неразрывно связаны, и музыка действительно может помочь воплотить аудиокниги в жизнь неожиданными новыми способами», — сказал Гилмор.

Весной Pink Floyd начали выкладывать в публичный доступ записи своих старых концертов, но только на ограниченное время, за которое зрители, впрочем, могли пожертвовать деньги в пользу Всемирной организации здравоохранения для борьбы с коронавирусом.