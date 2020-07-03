В кафе Prime теперь можно расплатиться взглядом

В кафе Prime теперь можно расплатиться одним только взглядом, сообщает агентство «Москва». Клиенты Сбербанка могут оплатить счет с помощью биометрических данных.

Для этого им нужно зарегистрировать биометрию лица в приложении «Сбербанк онлайн», банкомате или офисе Сбербанка, а затем привязать ее к карте Visa Сбербанка в одном из кафе Prime. После этого покупки можно будет делать, используя терминал распознавания биометрии.

«В настоящий момент единственное, что придется сделать дополнительно, — снять на непродолжительное время маску», — отметили в пресс-службе Сбербанка.

Ранее KFC объявил об открытии в районе метро «Бутырская» «ресторана будущего», в котором оплату можно будет произвести при помощи биометрических данных, а заказ выдаст робот.