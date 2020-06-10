KFC откроет в Москве «ресторан будущего». Отдавать заказы будет роборука

KFC откроет в Москве «ресторан будущего», концепция которого заключается в том, чтобы минимизировать контакты между гостями и работниками заведений. Об этом «Афише Daily» рассказали в компании.
В новом ресторане, который расположен в районе метро «Бутырская», нет традиционных касс — вместо них терминалы. Во все аппараты внедрили систему биометрической идентификации, которая преобразует снимок лица в индивидуальный цифровой код. Его можно использовать для оплаты. При этом система запоминает код, так что посетителям и при следующих визитах не потребуются ни деньги, ни банковская карта, ни мобильный телефон.
Также система определяет любимые блюда посетителя и сразу предлагает их при повторных визитах. Кроме того, можно будет сделать заказ в мобильном приложении, а забрать его в определенное время из специальной ячейки.
Часть кухни ресторана открыта, так что гости смогут видеть, как готовят еду. Приготовленные блюда будут попадать с кухни в зал по специальному конвейеру, где их будет ждать роборука.
Она поместит заказ в ячейку, где его можно будет забрать. Ячейки открываются автоматически с использованием системы распознавания лиц.
Кроме того, «ресторан будущего» станет проверкой всех инновационных идей сети: сначала нововведения будут появляться в нем — и только потом в других заведениях KFC. «Вместе с нашими гостями мы будем тестировать самые передовые и интересные идеи и решать, какие из них будут внедряться в других ресторанах сети, преображая ее целиком», — говорит генеральный директор KFC в России и СНГ Раиса Полякова.
Ресторан уже готов к работе. Его откроют в конце июня после снятия соответствующих ограничений в Москве.