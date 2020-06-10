KFC откроет в Москве «ресторан будущего». Отдавать заказы будет роборука

KFC откроет в Москве «ресторан будущего», концепция которого заключается в том, чтобы минимизировать контакты между гостями и работниками заведений. Об этом «Афише Daily» рассказали в компании.

В новом ресторане, который расположен в районе метро «Бутырская», нет традиционных касс — вместо них терминалы. Во все аппараты внедрили систему биометрической идентификации, которая преобразует снимок лица в индивидуальный цифровой код. Его можно использовать для оплаты. При этом система запоминает код, так что посетителям и при следующих визитах не потребуются ни деньги, ни банковская карта, ни мобильный телефон.

Также система определяет любимые блюда посетителя и сразу предлагает их при повторных визитах. Кроме того, можно будет сделать заказ в мобильном приложении, а забрать его в определенное время из специальной ячейки.