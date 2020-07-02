Умер один из первых стримеров Twitch Байрон Бернстин. Возможно, он покончил с собой

Смерть Бернстина подтвердил его сосед по комнате, уточнил журналист. Кроме того, на странице бывшей девушки Бернстина в твиттере появилась запись о том, что «человек, которого она любила, покончил с собой».

На 32-м году жизни умер бывший профессиональный игрок в World of Warcraft и один из первых стримеров на Twitch Байрон Бернстин, также известный под ником Reckful. Об этом в твиттере написал журналист Род Бреслау.

В последних твитах — от 2 июля — Бернстин написал, что ему «жаль тех, кому приходится сталкиваться с его безумием», а также попросил помнить, что человек с психическим расстройством не всегда контролирует свои действия.

За несколько часов до смерти Бернстин через твиттер сделал предложение своей девушке. «Я знаю, что всегда буду немного сумасшедшим, и это тому доказательство. Но, по крайней мере, тебе никогда не будет скучно. Ты выйдешь за меня, Бекка?» — написал он и прикрепил совместные фотографии.

Стример уточнил, что не видел девушку уже шесть месяцев, а его предложение — это «абсолютное безумие». «Она человек, с которым я хотел быть всегда. Я просто хочу, чтобы она знала, что мои намерения настоящие».

В 2017 году Бернстин рассказал, что у него диагностировали биполярное расстройство. БАР болели его мать и брат, совершивший самоубийство.

В последнее время о своих психических расстройствах все чаще заявляют известные люди — Канье Уэст, Мэрайя Кэри, Оксимирон и другие. О том, почему это хорошо, читайте в материале «Афиши Daily».