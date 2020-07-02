Весной число DDoS-атак на учебные ресурсы выросло в пять раз. Ростелеком обвинил в них школьников!

Аналитики Ростелекома пришли к выводу, что увеличение в пять раз количества DDoS-атак на образовательные ресурсы в период пандемии коронавируса и режима самоизоляции связано с активностью школьников. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование компании.

С марта по май 2020 года число DDoS-атак на учебные ресурсы выросло до 7000 штук, однако их мощность и сложность намного снизились. По данным Ростелекома, в атаках принимали участие «хакеры низкой квалификации», которые пользовались «легкодоступными инструментами с уже устаревшим набором уязвимых серверов».

Аналитики Ростелекома считают, что основными хакерами этой весной были школьники. Ученики «хотели сделать недоступными для себя электронные контрольные, а для родителей — свои дневники», указали специалисты.

При этом самый большой рост DDoS-атак пришелся на образовательные ресурсы: электронные дневники, сервисы для онлайн-уроков и сайты с проверочными работами.

В России уже возбуждено несколько уголовных дел о срыве онлайн-уроков. В апреле СК возбудил уголовное дело из‑за показа неизвестным порно во время онлайн-урока в Zoom, а в марте — на блогера Артура Амаева с 911 тыс. подписчиков на ютьюбе. Он вторгся в онлайн-занятие и представился сотрудником Министерства образования.

Недавно «Афиша Daily» рассказывала, изменила ли пандемия коронавируса систему образования в российских селах и почему онлайн-образование все еще недоступно в деревнях.