перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Мультсериал «Бивис и Баттхед» перезапустят. Создатель оригинального шоу готовит два новых сезона 11:30
В России выявили 6760 новых случаев коронавируса 10:41
Только один российский регион проголосовал против поправок в Конституцию 10:13
ЦИК обработал все протоколы на голосовании по Конституции. За поправки — 77,92% Обновлено в 9:55
Pixabay В Москве минимум на двух участках проголосовали против поправок к Конституции
В Москве минимум на двух участках проголосовали против поправок к Конституции 9:30
Опубликованы итоги онлайн-голосования по Конституции Вчера в 21:14
Акции против «обнуления», победители кинофестиваля «Зеркало» и другие новости дня Вчера в 20:56 Дайджест
Более 10 избирателей в Подмосковье не смогли проголосовать, поскольку их голоса уже использовали Вчера в 20:11
«Яндекс.Лавка» В «Яндекс.Лавке» признали пластиковые пакеты экологичнее бумажных. Теперь сервис перейдет на них
В «Яндекс.Лавке» признали пластиковые пакеты экологичнее бумажных. Теперь сервис перейдет на них Вчера в 19:24
В Петербурге началась акция против поправок в Конституцию. Четыре человека задержаны Вчера в 18:26
Cirque du Soleil ожидает, что шоу возобновятся не раньше 2021 года Вчера в 18:18
Кирилл Серебренников дал интервью The Hollywood Reporter. Вот его главные тезисы Вчера в 17:31
Жертвам Харви Вайнштейна выплатят компенсацию — 19 млн долларов Вчера в 16:53
Chris Henry/Unsplash В РПЦ высказались против движения Black Lives Matter
В РПЦ высказались против движения Black Lives Matter Вчера в 15:50
Россия заняла четвертое место в мире по количеству миллиардеров Вчера в 15:38
В России пройдет онлайн-фестиваль современного искусства EverArt Weekend Вчера в 15:15
ЦИК назвала предварительные итоги голосования по Конституции Вчера в 15:07
В Норильске возбудили уголовное дело о сбросе отходов в реку фабрикой «Норникеля» Вчера в 14:28
Активисты выложили телами цифру 2036 на брусчатке Красной площади. Их задержала полиция Вчера в 14:12
Gage Skidmore/Wikipedia Сестра обвинила «разрушителя легенд» Адама Сэвиджа в сексуальном насилии, когда они были детьми
Сестра обвинила «разрушителя легенд» Адама Сэвиджа в сексуальном насилии, когда они были детьми Вчера в 13:16
Отключить рекламу

В России выявили 6760 новых случаев коронавируса

Анастасия Цой
Сегодня в 10:41

В России за сутки выявили 6760 случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 204 случая больше, чем вчера.

Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Москве, Московской области, ХМАО, Петербурге, Иркутской, Нижегородской, Свердловской областях, ЯНАО и Республике Калмыкия.

Выздоровевших за сутки на этот раз меньше, чем заболевших, — 6 047 человек. За все время выздоровели более 428 тыс. пациентов с COVID-19. За сутки умерли 147 человек. За все время — 9683 человека. Всего в стране зафиксировано 661 165 заболевших.

Во всем мире коронавирусом заразились более 10,6 млн человек, половина из них выздоровели. Более 516 тыс. пациентов с COVID-19 умерли. Россия находится на третьем месте по числу заражений, на первом — США (2,6 млн), на втором — Бразилия (1,4 млн).

Недавно генеральный директор Всемирной организации здравоохранения заявил, что пандемия коронавируса в мире только ускоряется, и до ее завершения еще далеко.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
боевик
Джентльмены
Гай Ричи возвращается к истокам
рок
«Live & Drive»: The Hatters
Цыганское фолк-кабаре с мощными танцевальными номерами
драматический
Брак (онлайн-трансляция)
Киберспектакль Семена Александровского о мире, который никогда не будет прежним
классическое искусство
Набоковские чтения-2020 (онлайн-трансляция)
Пятидневная конференция для всех поклонников Набокова
биография
Зеленая книга
Приятная драма про дружбу черного пианиста и его белого водителя

Другие материалы по темам

Теги
ВОЗ
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли опечатку? Выделите нужный фрагмент текста и нажмите ctrl + enter
Пользовательское соглашение
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Все права защищены
Для лиц старше 18 лет
Мобильная версия
Ошибка в тексте
Отправить