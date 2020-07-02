В России выявили 6760 новых случаев коронавируса

В России за сутки выявили 6760 случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 204 случая больше, чем вчера.

Выздоровевших за сутки на этот раз меньше, чем заболевших, — 6 047 человек. За все время выздоровели более 428 тыс. пациентов с COVID-19. За сутки умерли 147 человек. За все время — 9683 человека. Всего в стране зафиксировано 661 165 заболевших.

Во всем мире коронавирусом заразились более 10,6 млн человек, половина из них выздоровели. Более 516 тыс. пациентов с COVID-19 умерли. Россия находится на третьем месте по числу заражений, на первом — США (2,6 млн), на втором — Бразилия (1,4 млн).

Недавно генеральный директор Всемирной организации здравоохранения заявил, что пандемия коронавируса в мире только ускоряется, и до ее завершения еще далеко.