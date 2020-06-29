ВОЗ: пандемия коронавируса в мире только ускоряется, до ее завершения далеко

Заболеваемость коронавирусом в мире ускоряется, а до завершения пандемии еще далеко. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Аданома Гебрейесуса.

По словам Гебрейесуса, у вируса есть «все еще большое пространство для продвижения», пандемия пока даже не приблизилась к завершению — это, считает гендиректор ВОЗ, сегодняшняя «суровая реальность». Гебрейесус отметил, что, хоть отдельные страны достигли прогресса в борьбе с пандемией коронавируса, в мире она только набирает обороты.

«На этой неделе мы созовем вторую встречу для оценки прогресса в исследованиях и разработке [средств борьбы с коронавирусом], а также рассмотрения приоритетов исследования для нового этапа пандемии», — рассказал глава ВОЗ.

Он напомнил, что 30 июня исполнится ровно полгода с момента получения ВОЗ первых сообщений о вспышке коронавирусной инфекции. Гебрейесус отметил, что эта дата совпала с «достижением уровня в 10 млн заразившихся коронавирусом и 500 тыс. смертей». Подводя итоги шести месяцев борьбы с пандемией, глава ВОЗ отметил как проявление во всем мире «солидарности и доброты», так и «стигматизацию, дезинформацию и политизацию пандемии».

На прошлой неделе ВОЗ предупредила о новой вспышке коронавируса в Европе. Уточнялось, что за последние две недели все больше случаев регистрируют сразу в 30 странах, причем в 11 из них вспышка достаточно сильная. Отреагировать на новую вспышку коронавируса успели в Германии, Испании, Польше и Израиле.

Во всем мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, коронавирусом заразились уже около 10,2 млн человек. Порядка 502 тыс. пациентов с COVID-19 умерли. Россия находится на третьем месте по числу заражений (640 тыс.), на первом — США (2,5 млн), на втором — Бразилия (1,3 млн).